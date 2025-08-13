Al Passo dei Casoni la tradizionale manifestazione in ricordo degli alpini caduti

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta al Passo dei Casoni la tradizionale manifestazione in memoria degli Alpini caduti per la patria, organizzata dall’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra. Hanno partecipato il sindaco di Rocchetta di Vara Roberto Canata, quello di Brugnato Corrado Fabiani, l’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri in rappresentanza del Comune della Spezia e i rappresentanti dei gruppi alpini della provincia della Spezia e della Lunigiana. La commemorazione, accompagnata dalla banda musicale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, si è conclusa con la santa messa celebrata da don Roberto Savio. Nel corso della giornata sono state ricordate anche due figure storiche dei nostri luoghi, Adelmo Volpi e don Mario Perinetti, recentemente scomparsi.

