Armony Floor: produttore di riferimento di pavimento e parquet

Non è la quantità di prodotti in catalogo a definire la solidità di un’azienda, ma la coerenza con cui vengono progettati, realizzati e accompagnati nel tempo. Armony Floor ha costruito la propria identità industriale su questa logica: offrire parquet e pavimenti in legno che rispondano a esigenze tecniche reali, garantite da una filiera produttiva corta, diretta e completamente verificabile.

L’intero processo avviene nella sede operativa di Coriano, in Emilia-Romagna. Qui, le materie prime – importate senza intermediazioni dai Paesi d’origine – vengono lavorate e trasformate all’interno dello stabilimento. L’azienda gestisce tutte le fasi successive: lavorazione, finitura, confezionamento, logistica e consulenza. L’assenza di intermediari e subforniture consente ad Armony Floor di mantenere il pieno controllo sulla qualità dei materiali e sulle tempistiche, riducendo la distanza tra produzione e progetto.

