Armony Floor: produzione e distribuzione diretta di parquet per il mercato italiano

In un mercato sempre più frammentato, Armony Floor si distingue per un modello produttivo diretto, trasparente e radicato. Con sede a Coriano, in provincia di Rimini, l’azienda gestisce internamente ogni fase del ciclo produttivo: dalla lavorazione del legno alla logistica, fino all’assistenza tecnica post-vendita. Le materie prime, importate direttamente dai Paesi d’origine, vengono trasformate senza alcun ricorso a terzisti o subfornitori.
Questa autonomia consente ad Armony Floor di mantenere un controllo completo su qualità, tempistiche e tracciabilità, offrendo al mercato soluzioni in legno realizzate secondo criteri industriali rigorosi. L’azienda si presenta non solo come produttore, ma come vero ingrosso di parquet, capace di coniugare efficienza operativa e affidabilità tecnica.