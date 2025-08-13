Camogli: domenica 17 a San Rocco “Festa di mezza estate” con piatti tipici

San Rocco è un fantastico punto panoramico raggiungibile in bus, auto o semplicemente a piedi da Ruta attraverso la pianeggiante via Molfino. E’ una località molto frequentata perché via di accesso al Parco regionale di Portofino. Il giorno dopo il Premio fedeltà del cane, la Confraternita dell’Annunziata di Ruta, organizza per domenica 17 la “Festa di mezza estate”. C’è l’intrattenimento musicale dal vivo con Tiziana. Soprattutto un’offerta gastronomica che consente di gustare alcune specialità locali.