Camogli: scale in stazione, come ai tempi delle locomotive a vapore

Turisti e gente del posto con bagagli, mamme con carrozzine e ancora anziani e disabili. Camogli, comune turistico tra i più noti della Riviera con centinaia di ospiti che arrivano (e ripartono) ogni giorno usando il treno, stupiti o scandalizzati che per accedere ai binari (due) non siano presenti ascensori o montacarichi. Tutte le stazioni turistiche del Levante ne sono dotate tranne Camogli. Tante le promesse delle Ferrovie, cui compete la decisione. ma come si sa: tra il dire e il fare…

Stride la circostanza che il Comune abbia ottenuto la Bandiera Lilla (che premia chi opera a favore dei disabili) pur avendo fatto passi da gambero. L’accesso al primo binario in passato esisteva, dato che si poteva accedervi dallo scalo merci sempre aperto. Con la costruzione dei box interrati il privato ha ottenuto di costruire sei sfiatatoi in area pubblica sottraendo posteggi e il Comune non è stato allora in grado, probabilmente per noncuranza, di chiedere di mantenere un accesso al primo binario.

