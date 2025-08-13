Cgil Savona denuncia: “Dal 2027 per andare in pensione serviranno 43 anni e 1 mese di contributi, dati Inps confermano bugie governo”

Savona. Dal 1° gennaio 2027 per andare in pensione serviranno 43 anni e 1 mese di contributi (42 e 1 mese per le donne). “Altro che superamento della legge Fornero: l’età pensionabile continua ad aumentare” affermano Andrea Pasa, segretario generale CGIL Savona, e Fausto Dabove, segretario generale SPI-CGIL Savona. “Oggi si va in pensione più tardi e con assegni più bassi. Il rischio, soprattutto in territori come la nostra provincia, è un’emergenza sociale legata a pensioni inadeguate”.

I due sindacalisti ricordano che, nonostante le promesse di un superamento della riforma Monti-Fornero e della pensione anticipata con 41 anni di contributi, “i dati dell’Osservatorio Inps dimostrano un calo drastico delle pensioni anticipate e un aumento dell’età pensionabile”. Negli ultimi anni i coefficienti di trasformazione sono diminuiti, con una riduzione progressiva degli importi.

