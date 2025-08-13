Cinque Terre: dal Parco 360mila euro per l’assistenza socio-sanitaria

Dall’Ufficio Stampa del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Si è svolta questa mattina, presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, la presentazione dei progetti integrativi per l’assistenza sociosanitaria territoriale, sviluppati nell’ambito del protocollo sperimentale 2025, già sottoscritto tra Parco Nazionale, Regione Liguria, ASL5 e i comuni dell’area protetta. Il protocollo, di natura sperimentale, è nato come misura straordinaria per colmare un vuoto operativo e rispondere in tempi rapidi a bisogni urgenti delle comunità locali, in stretta sinergia con gli enti coinvolti. Al centro dell’incontro, i progetti dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al mare, in risposta alle crescenti esigenze di servizi sanitari di prossimità e pronto intervento, emergenze determinate anche da fattori come l’invecchiamento della popolazione, il calo demografico, la dispersione territoriale e l’aumento delle necessità legate alla presenza turistica.

