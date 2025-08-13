Dal cantiere all’hotel, passando per negozi e ponteggi: 150 occasioni per guadagnarsi la pagnotta

Sono 150 i posti di lavoro disponibili sul territorio spezzino pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche riguardano tutti i settori economici, con particolari opportunità nei settori del turismo, del commercio, della cantieristica nautica e navale, nella logistica e nei trasporti. Non mancano, però, le offerte anche in altri ambiti lavorativi, come quelle per assistente alla poltrona, saldatore, installatore di zanzariere, Colf, muratore o portiere notturno d’albergo.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, e con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

