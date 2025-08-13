Falconara, derby nel ricordo di Piero Bibolini

Lerici e Santerenzina ricordano Piero Bibolini giocanndo un derby nello stadio a lui dedicato, l’impianto di Falconara. Calcio d’inizio della “Coppa Bibolini” sabato 23 agosto alle 20.30. Bibolini, lericino classe 1932 scomparso nel 2010, è stato un valente atleta: praticò con successo sia il nuoto che il basket, prima di scegliere il calcio sino a farlo diventare la sua professione, da mediano gran faticatore di centrocampo.

Le sue stagioni calcistiche migliori furono quelle al Mantova, tra le cui file approdò alla Serie C e poi alla B. Era il fenomenale Mantova che, passando dalla D alla A in quattro anni, valse la guida tecnica della Nazionale a Edmondo Fabbri. Bibolini nella sua esperienza mantovana conquistò i tifosi al punto che tuttora capita che turisti mantovani ospiti nel comune lericino chiedano notizie di lui.

Dopo Mantova, nella stagione 1968/69 si trasferì al Piacenza di nuovo in C, dove da mediano titolare risulterà il giocatore più utilizzato nella squadra emiliana, con 33 presenze. Segnò anche 5 reti di cui 3 su rigore. Infine terminò la carriera nel Lerici portandolo allo storico campionato di Serie D.

Insomma, capacità ed esperienze sportive di livello importante, unite altresì a riconosciute qualità umane.

