Meteo, al caldo estremo si aggiunge l’umidità: giornata da bollino rosso

Liguria. Caldo ancora estremo in Liguria e prima giornata da bollino rosso a Genova per il persistere della combinazione di condizioni anticicloniche e della ventilazione da nord nei bassi strati.

Sono le previsioni meteo per la Liguria del centro Limet, che parla di valori di temperatura molto elevati sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra Spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i +38/+40°C nel corso della giornata: “Invitiamo alla massima attenzione per anziani e soggetti a rischio”, è l’avvertimento.

