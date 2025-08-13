Meteo, sole sulla Liguria: temperature sopra i 29/30°C e tassi di umidità elevati

Liguria. Ancora condizioni estreme sulla Liguria a causa del persistere della combinazione di condizioni anticicloniche e della ventilazione da nord nei bassi strati. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: valori di temperatura molto elevati sul settore costiero centro-occidentale e nelle aree dell’immediato entroterra Spezzino, dove la colonnina di mercurio potrebbe localmente raggiungere i +38/+40°C nel corso della giornata. Combinazione di tassi di umidità elevati e temperature superiori ai +29/+30°C porteranno anch’essi ad acute condizioni di disagio fisiologico sui settori costieri centro-orientali. Evitare le uscite nelle ore più calde. Invitiamo alla massima attenzione e alla prevenzione per quanto riguarda gli anziani e i soggetti a rischio.

