Mezzanego: incendio boschivo, vigili del fuoco e volontari ancora impegnati

Ormai da oltre 24 ore vigili del fuoco e volontari sono impegnati per spegnere l’incendio boschivo sviluppatosi dai margini della strada del Passo del Bocco che porta nel Parmense. Ieri il fuoco era stato affrontato con decisione da più squadre con l’aiuto di volontari e di un elicottero. La zona è stata tenuta sotto controllo tutta la notte e stamattina è stata ripresa la difficile bonifica con lo spegnimento dei numerosi focolai coperti in parte dalla cenere. Un lavoro continuato fino a sera con temperature elevatissime che rendono il lavoro faticosissimo. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri forestali per appurare chi, per dolo o colpa, ha appiccato l’incendio.

