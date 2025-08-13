Portofino: si infortuna mentre lavora, in elicottero al San Martino

Un uomo di 35 anni si è infortunato alle 15.30 a Portofino, mentre lavorava in una casa a monte del Grand Hotel Splendido. Ha riportato un trauma al rachide. Sul posto si sono recati il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Santa Margherita. Data la località, le condizioni del traffico, si è preferito chiedere l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago che decollato da Sestri Ponente ha raggiunto la località, issato il paziente a bordo traferendolo in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

