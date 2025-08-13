Premi di produzione bloccati al Galliera, Cisl Fp: “A rimetterci sempre i lavoratori”

Genova. “Ancora una volta a rimetterci sono i dipendenti. Un non ben meglio chiarito “approfondimento” da parte della Corte dei Conti sta bloccando il riconoscimento della produttività all’ospedale Galliera. In poche parole, i fondi da cui vengono prese le risorse economiche per pagare i premi di produzione, sarebbero sotto una verifica da parte dell’organo dello stato per posto a questo tipo di controlli. Questa situazione è in essere già dal mese scorso, quando i lavoratori dell’ospedale di Carignano, si aspettavano in busta i soldi della cosiddetta produttività, che constano di cifre sicuramente non esaltanti”.

Così spiegano Gabriele Bertocchi, Segretario Generale Regionale Cisl Fp Liguria e Andrea Manfredi, Segretario Regionale Cisl Fp Liguria: “Il mese scorso avevamo chiesto spiegazioni alla direzione, che ci aveva tranquillizzato dicendo che la situazione si sarebbe risolta nel giro di pochi giorni, rendendo disponibile i pagamenti nel mese di agosto. Nel comunicato ufficiale era stato aggiunto un termine che ci aveva comunque allarmato: presumibilmente. Oggi questa presunzione è stata puntualmente disattesa, e a fare le spese sono ancora i soliti noti, cioè i lavoratori che con enorme fatica stress impegno e tanta frustrazione, garantiscono i servizi alla cittadinanza, e che per questo sforzo ritengono giustamente di meritare il piccolo riconoscimento economico che nemmeno questo mese verrà erogato”.

