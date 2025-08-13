Sestri: gli appuntamenti del weekend di Ferragosto

Dal Comune di Sestri Levante

Anche nel weekend di Ferragosto Sestri Levante propone un ricco calendario di appuntamenti. Venerdì 15 a Riva Trigoso, alle ore 17, si terrà il 16° Kilometro Rivano, la gara di nuoto organizzata dall’ASD Pesca e dall’associazione sportiva Scurpena. La serata prevede una vastissima possibilità di iniziative: come tutti i venerdì estivi, presso il Parco Nelson Mandela, dalle ore 21, sarà possibile osservare con il telescopio il cielo stellato, nello specifico saranno visibili le stelle Mizar e Polaris (stelle doppie), grazie all’Ass. Il Sestante.

» leggi tutto su www.levantenews.it