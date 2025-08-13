Sullo zero

“Che cos’è un numero che un uomo può conoscerlo? Che cos’è un uomo che può conoscere un numero? […] La risposta non è univoca, perché dipende dal nostro modello di riferimento. Detto altrimenti, in ogni universo si gioca una matematica diversa. Ma ogni gioco ha inizio dal nulla” si tratta di un’estrapolazione dal saggio Lo zero curato da Claudio Bartocci, docente di Fisica matematica all’Università di Genova e contenuto nel più ampio Zerologia nel quale riprende una duplice domanda posta dal neurofisiologo Warren McCulloch. È proprio il concetto di nulla, che in matematica riconosciamo nello zero, l’oggetto della riflessione che riveste una valenza centrale sia in matematica che in fisica che in filosofia, senza trascurare la pesante presenza dello stesso in teologia. In altri termini: esiste il nulla? Può essere rappresentato dallo zero o dal vuoto? Può essere inteso come antitesi di presenza, ente, numero? Può dal nulla originarsi il qualcosa? Nessuna pretesa di risolvere enormi questioni in queste poche righe, cerchiamo di circoscrivere immediatamente la nostra riflessione. Il tema del nulla come origine e come destino attraversa il pensiero dell’uomo dal suo primo manifestarsi, il filosofo luterano Jakob Böhme affermava, a cavallo tra il XVI e il XVII secolo “Il Nulla è dio, e dio ha fatto tutte le cose dal Nulla, ed è esso stesso il Nulla. Ma questo Nulla è un Nulla “strano”. Non è affatto un Nulla. E allora? Dio stesso è il “vedere e sentire del Nulla” ed è chiamato “Un Nulla” (pur essendo Dio stesso) perché è incomprensibile e ineffabile”: equilibrismi teologici di un credente che, se possono soddisfare chi ha fede, difficilmente risolvono le nostre interrogazioni di apertura. Questo nulla originario del tutto si specchia nel nulla come estremo concludersi di ogni cosa; mi torna alla mente il bellissimo romanzo, di Michael Ende, La storia infinita, nel quale il paese di Fantàsia è minacciato dall’intento distruttivo del Nulla e solo la passione di chi crede nell’impossibile lo potrà salvare, questo il compito di Atreiu e del suo alter ego Bastiano. Il romanzo speculare e circolare, e qui mi fermo invitando chi non lo conoscesse a leggerlo, esprime anche un concetto filosoficamente complesso che, con assoluta consapevole inadeguatezza, rivisitando Parmenide riduco a: l’essere è, quando diviene nel soggetto che lo invera pensandolo, e il non essere non è, nell’assenza del pensiero.

Potremmo porre la questione anche in un’ottica ancor più complessa anche se apparentemente ovvia domandandoci: oltre a ciò che sappiamo, a ciò che sappiamo di non sapere possiamo affermare che esiste ciò che non sappiamo di non sapere? L’apparente paradosso logico ci riporta alle origini del pensiero, sulle orme di greci e latini, nella loro cultura non esiste il nulla poiché, riprendendo ancora la ferrea logica parmenidea, se il nulla fosse qualcosa non sarebbe nulla; non è un caso se il numero zero è assente dalla matematica di queste culture. In realtà intorno a tre mila anni or sono, nella civiltà sumera, si incontra un simbolo cuneiforme che rappresentava l’assenza di un qualsiasi numero, il non numero, il nulla, il vuoto, insomma, lo zero. Sarebbe interessante riflettere sul fatto che i numeri siano stati inventati o scoperti, molto ci potrebbe rivelare sulla capacità dell’uomo di numerare l’esistente e di concepire il nulla, ma ci porterebbe troppo lontano e la rimandiamo a un altro momento e limitiamoci a brevi cenni storici sullo zero. Possiamo cominciare dal matematico indiano Brahmagupta che nel suo lavoro Siddhānta, oltre a un’algebra molto avanzata, propone il concetto di zero; circa un secolo dopo un matematico arabo nell’opera Al-jabr (da cui algebra) propone una numerazione fondata su nove cifre più lo zero. Va precisato che già secoli prima la matematica Hindu aveva concepito una numerazione posizionale utilizzando non nove numeri e un simbolo, ma dieci numeri dall’uno allo zero nell’opera del matematico, che i latini nomineranno Algorismus, introdurrà il termine sunya, che in sanscrito indica il vuoto, traducendolo con l’arabo sifr. Bisognerà attendere il Liber Abaci (1192/1202) del figlio di Guglielmo Bonacci, cioè filius Bonacci e, infine, Filobonacci, per la successiva versione latina di zephirum, quindi zevero che diverrà l’attuale zero.

