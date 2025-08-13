Tellaro, “L’oltre: Eugenio Montale tra filosofia, fisica e religione” per la chiusura di Libi ‘n Selàa

Sabato prossimo (16 agosto) alle 21.30 ultimo appuntamento di Libi ‘n Selàa 2025. Nella suggestiva piazzetta dell’ex Oratorio di Tellaro sarà presentato l’ultimo libro di Adriana Beverini, L’oltre: Eugenio Montale tra filosofia, fisica e religione, edito da Il ramo e la foglia (2025). L’autrice dialogherà con Angelo Tonelli, grecista, poeta e storico della filosofia.

“Il saggio conduce il lettore in un dialogo sorprendente tra letteratura e scienza, mostrando come le scoperte del Novecento – dalla fisica quantistica alle teorie di Einstein – abbiano influenzato l’universo poetico montaliano – si legge nella nota di presentazione della serata -. L’autrice, studiosa di culture orientali e appassionata delle frontiere scientifiche, propone una riflessione originale che va oltre la critica tradizionale, svelando il ragionamento che accompagna l’atto poetico e i legami profondi con il pensiero filosofico e religioso del suo tempo. Un incontro che chiude la rassegna con una prospettiva nuova e affascinante su uno dei grandi maestri della poesia del Novecento”.

