Azioni di comunicazione e disinfestazione per virus West Nile, Sergiampietri si rivolge a Palazzo civico

Virus West Nile tema di un intervento di Francesco Sergiampietri, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Sarzana. “Negli ultimi giorni l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha diffuso un comunicato con il quale richiama l’attenzione delle amministrazioni comunali sulle misure di prevenzione da adottare contro il virus West Nile, fenomeno purtroppo in crescita in diverse regioni italiane – osserva in una nota il consigliere di maggioranza -. Il virus, trasmesso principalmente attraverso le zanzare, può rappresentare un rischio per la salute pubblica, soprattutto nei mesi estivi. Proprio per questo, l’ANCI ha invitato i Comuni a intensificare le attività di prevenzione e informazione, oltre a eventuali campagne di disinfestazione mirate (con disinfestazioni programmate sia nel centro storico, che in tutti i quartieri della città). Nel mio ruolo di consigliere comunale, desidero portare all’attenzione dell’amministrazione la questione, chiedendo cortesemente se il Comune di Sarzana abbia già messo in atto, o intenda avviare a breve, specifiche azioni in tal senso, sia sul piano della disinfestazione che su quello della comunicazione ai cittadini”.

“L’intento non è quello di muovere critiche – conclude Sergiampietri -, ma di promuovere una riflessione costruttiva e condivisa su un tema che tocca la salute pubblica e la prevenzione, nell’interesse di tutta la comunità sarzanese. Ritengo fondamentale che i cittadini siano informati e che eventuali interventi vengano pianificati con trasparenza e tempestività, utili alla tutela della salute e del benessere dei nostri concittadini”.

