Ceriale. “Un post di oggi sui social del vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano riguardante le analisi Arpal sulla qualità delle acque di balneazione effettuate l’11 agosto, recita quanto segue: ‘Pubblico con piacere le analisi che Arpal ha fatto nel nostro mare sui 5 paraggi consueti …’ riferendosi alle aree marine dell’ex cantiere Patrone, della Lega Navale, del Rio Torsero, del sottopassaggio Pineo e del civico n° 105 di Lungomare A. Diaz”. Così, in una nota, il Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno.
Ceriale, Movimento Indipendenza: “Sulla balneabilità il vice sindaco Giordano non dice tutta la verità”