COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Ceriale, Movimento Indipendenza: “Sulla balneabilità il vice sindaco Giordano non dice tutta la verità”

Ceriale, Movimento Indipendenza: “Sulla balneabilità il vice sindaco Giordano non dice tutta la verità”

comune ceriale

Ceriale. “Un post di oggi sui social del vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano riguardante le analisi Arpal sulla qualità delle acque di balneazione effettuate l’11 agosto, recita quanto segue: ‘Pubblico con piacere le analisi che Arpal ha fatto nel nostro mare sui 5 paraggi consueti …’ riferendosi alle aree marine dell’ex cantiere Patrone, della Lega Navale, del Rio Torsero, del sottopassaggio Pineo e del civico n° 105 di Lungomare A. Diaz”. Così, in una nota, il Movimento Indipendenza con Gianni Alemanno.

Generico agosto 2025

» leggi tutto su www.ivg.it