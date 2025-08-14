Consuntivo Asl, Rampi a Baruzzo: “Non è facendo disinformazione e diffondendo inutili preoccupazioni che si aiuta la sanità”

Carlo Rampi, vice sindaco di Sarzana, replica all’intervento sul bilancio consuntivo Asl 5 di Marco Baruzzo, segretario del Partito democratico sarzanese. “Ci mancherebbe, si può far polemica su tutto. Anche su un incidente (ben noto, perché immediatamente comunicato agli altri partecipanti alla riunione) che ha impedito al sindaco di Sarzana di raggiungere l’assemblea in tempo per il voto sul rendiconto Asl – scrive Rampi -. Nessuna disattenzione e tantomeno disinteresse. Un imprevisto come purtroppo ne capitano a tutti, tutti i giorni. Pazienza. E’ sacrosanto che la sinistra, che ha disastrato in solitaria e per decenni la sanità locale e quella ligure, ora sia attentissima a salire in cattedra per dire quello che farebbe e che però non ha mai fatto quando avrebbe potuto e dovuto. Pazienza. Ma veniamo ai ‘quesiti’ che il giovane segretario del Pd sarzanese, con saccenteria, formula allo scrivente: ‘ci spieghi perché e che cosa pensa del disavanzo monstre da 6 milioni di euro‘. Sulla premessa che quello che era in votazione era il Rendiconto/Consuntivo Asl 5 del 2024, quindi un atto di ricognizione del risultato di esercizio dello scorso anno e non di programmazione, come si vorrebbe invece far credere nell’incedere polemico dei rappresentanti Pd, sorprende, invece, come i polemisti rossi sembrino non avere proprio cognizione (o peggio ancora fingano di non averne) di contabilità pubblica, fino a mistificare dati economici di cui è stata ampiamente fornita spiegazione”.

L’esponente di Fratelli d’Italia torna poi sulla definizione di ‘disavanzo monstre‘ utilizzata dal segretario Pd.

“Il bilancio consuntivo 2024 di Asl 5 non presenta ‘numeri disperati‘. La perdita di esercizio, pari ad € 6.604.216, è solamente ‘formale’ e legata alla decisione di Regione Liguria (di concerto con l’amministrazione centrale) di assegnare parte delle risorse previste tra i contributi di competenza 2024 (tra cui il finanziamento per l’Assistenza domiciliare integrata Pnrr e quello per l’emersione degli stranieri irregolari) solamente in sede di copertura post consuntivo.

Il risultato di esercizio è quindi esattamente in linea con quanto richiesto da Regione Liguria con DGR n. 221 del 29/04/2025 ad oggetto Risultati di esercizio delle Aziende Sanitarie ed IRCCS liguri per l’anno 2024: impegno delle risorse a copertura“.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com