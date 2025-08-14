Controlli in centro storico per Ferragosto, blitz della polizia anche in Galleria Mazzini

Genova. Controlli rafforzati nel centro storico e nel centro di Genova per il lungo weekend di Ferragosto.

Mercoledì sera il Commissariato Centro ha coordinato un servizio di controllo pattugliando in particolare in via San Lorenzo, piazza Raibetta, piazza Caricamento, piazza Banchi, piazza Campetto, via di Scurreria, via San Luca, via della Maddalena, fino in via Garibaldi, nonché l’intera area compresa tra vico Mele, vico Spinola e vico del Campanile. Altri controlli sono stati estesi a via dell’Accademia, via Luccoli e via Macelli di Soziglia.

» leggi tutto su www.genova24.it