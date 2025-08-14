Cosa fare a Ferragosto tra musei e fortezze aperti, mercatino e feste fino a notte fonda

Se l’indecisione regna e la classica grigliata tra amici rischia di saltare, a Ferragosto la provincia della Spezia offre un’ampia scelta di appuntamenti e alternative. Tra opzioni in città e fuori, c’è qualcosa per tutti i gusti, dalla cultura all’enogastronomia, passando per la musica e la storia.

Chi decide di rimanere in città avrà diverse opportunità. Il mercato del venerdì sarà aperto fino alle 19, permettendo una passeggiata tra le bancarelle prima di immergersi nella cultura. I musei civici, infatti, apriranno le loro porte in via straordinaria per la festività. Il Museo Civico “Amedeo Lia” propone la mostra “Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi” dalle 10 alle 18, mentre il Museo del Sigillo sarà accessibile con gli stessi orari. Alla Palazzina delle Arti si potranno ammirare due mostre dedicate all’artista locale Agostino Fossati e all’evoluzione della città, dalle 10 alle 18. Per gli amanti della storia, il Museo del Castello San Giorgio, con le sue collezioni civiche, sarà visitabile dalle 10.30 alle 17.00. Il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” espone la mostra “Studio e meraviglia. L’ordine del mondo nelle raccolte museali ottocentesche” dalle 10.30 alle 18. Il CAMeC propone un nuovo allestimento permanente, con la mostra “Morandi e Fontana. Invisibile e Infinito”, accessibile dalle 10 alle 19. Per chi desidera un momento di relax, il Parco delle Clarisse sarà aperto al pubblico nel tardo pomeriggio, dalle 17 alle 19.30, mentre la Biblioteca Civica “Pietro Mario Beghi” accoglierà gli utenti dalle 8.15 alle 19.

