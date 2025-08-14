Dego, petardi in un canneto e si innesca un incendio vicino alle case: intervengono i Vigili del fuoco

Dego. Prima lo scoppio di alcuni petardi, dopo le fiamme che hanno avvolto un canneto in riva al fiume propagandosi lungo il tronco di un grosso abete. E’ quanto è stato segnalato da un gruppo di cittadini di Dego dove, l’altra notte, sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare un rogo che avrebbe potuto interessare alcune case nel centro del paese, ma per fortuna, nonostante fosse passata la mezzanotte, qualcuno era ancora sveglio e ha dato l’allarme.

Grazie al tempestivo lavoro dei pompieri non è accaduto nulla di grave, anche se resta la preoccupazione tra i residenti per le “bravate” di ragazzini che, seppur non identificati, sono stati visti in gruppo, poco prima dell’incendio, nella zona interessata, ovvero tra la palestra, accanto alle scuole, e il ponte pedonale che conduce in via Abba e anche lungo il corso d’acqua dove le fiamme sono state innescate.

