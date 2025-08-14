Dehors in centro città, la questione ritorna d’attualità. Carozza: “Il fenomeno va governato per trovare un equilibrio”

Negli ultimi anni il centro storico della Spezia ha cambiato volto. Complice l’esplosione del turismo, molti fondi commerciali sono stati riconvertiti in ristoranti, bar o punti di ristoro, e con loro è cresciuta la presenza di dehors. Una trasformazione che ha portato vivacità, ma anche tensioni legate all’uso degli spazi pubblici e alla vivibilità per residenti e frequentatori della città.

L’ultimo episodio a riportare il tema al centro del dibattito è quello di un nuovo, imponente dehors installato in Piazza Saint Bon. Contro la struttura è stato presentato un esposto, mentre il Comune ha imposto lo stop per alcune irregolarità nel montaggio. Nessun rilievo, invece, sulla volumetria, nonostante sia proprio l’occupazione dello spazio il nodo principale per chi critica questa proliferazione.

