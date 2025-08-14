Femminicidio di Tiziana Vinci, sabato un corteo. La rabbia: “Non esistono casi isolati”

La città è ancora sconvolta per il femminicidio commesso ieri in una villa alla Foce, dove ha perso la vita Tiziana Vinci, 54 anni, che in passato aveva denunciato maltrattamenti in famiglia. L’unico indagato è l’ex marito, già sottoposto a un divieto di avvicinamento; dopo l’omicidio si è costituito, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Intanto il mondo delle donne, dei centri antiviolenza e i collettivi si muovono per dare un segno. L’Associazione Vittoria di Sarzana per sabato 16 agosto alle 20 organizza un corteo con partenza da Piazza Matteotti.

Mentre la comunità si stringe nel dolore, la giornata di oggi è dedicata alla riflessione. A farsi portavoce di questo momento sono coloro che quotidianamente affiancano le donne vittime di una violenza verbale e fisica, spesso difficile da affrontare e riconoscere.

