Ferragosto a Carrara, tra fuochi d’artificio, musei, teatro e cinema sotto le stelle

Tante le opportunità per trascorrere le giornate intorno al Ferragosto alla scoperta o riscoperta dei musei comunali, delle opere della White Carrara, oppure per assistere alla nuova rassegna Parole in Libertà sotto la Torre, senza dimenticare la tradizionale serata dei fuochi a Marina giovedì 14 agosto dalle 22,30 e la rassegna di cinema nei paesi a monte.

Nel centro di Carrara sono esposte le opere di ‘White Carrara. Design Here and Now’, un viaggio tra marmo e design che fino al prossimo 28 settembre propone i progetti inediti di grandi designer italiani e internazionali, protagonisti di questa nona edizione della manifestazione, diretta da Domenico Raimondi – thesignlab.

