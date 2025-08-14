Ferragosto spezzino, picnic o mare? Cds lancia il sondaggio

Ferragosto resta il “capodanno dell’estate” per milioni di italiani. Secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, saranno infatti 7,5 milioni le persone che sceglieranno picnic e grigliate per trascorrere il 15 agosto all’aperto, in compagnia di amici e parenti. Una tradizione che il caldo torrido non ha cancellato, ma che anzi spinge a fuggire dalle città assediate dall’afa verso mare, montagna e campagna. Nel complesso, sei italiani su dieci (57%) trascorreranno Ferragosto lontano da casa, tra gite giornaliere e vacanze già in corso. Ma c’è anche chi resterà al lavoro o sceglierà il riposo, lontano dagli impegni e, in molti casi, dalla folla “obbligata” al divertimento.

E se in Italia cestini e griglie superano ristoranti, sagre e agriturismi come opzione più scelta per il pranzo di Ferragosto, gli spezzini invece come si muoveranno? Cds propone un sondaggio proprio su quelle che saranno le scelte per una giornata comunque particolare, difficilmente indifferente perché spesso foriera di ritorni in famiglia, dopo mesi di lontananza.

