Il Giro della Lunigiana apre le porte a nuovi volontari, ecco come farsi avanti

Il Giro della Lunigiana 2025 (in programma dal 4 al 7 settembre, preceduto dal Giro femminile il 2 e 3 settembre) è entrato nella fase calda dell’organizzazione con un lungo e partecipato incontro operativo che ha messo in fila, punto per punto, tutti i tasselli logistici della corsa. Alla riunione, presieduta dal direttore generale Lucio Petacchi e dall’amministratore Michele Ricci, hanno preso parte i dirigenti della Casano SSD ARL, società organizzatrice della prestigiosa corsa juniores, e la squadra dei volontari che seguiranno l’evento sul campo. Dalle staffette in moto agli allestimenti di partenza e arrivo, passando per il servizio corsa e le attività di supporto lungo il tracciato, tutte le caselle sono state assegnate e il dispositivo è in assetto.

“La definizione del piano – comunicano dall’organizzazione della corsa – ha riguardato la distribuzione dei compiti, i turni sulle diverse giornate di gara, la sincronizzazione con le autorità locali e le procedure per garantire sicurezza e fluidità dei trasferimenti. Un lavoro di dettaglio che fotografa la complessità di una competizione che, dal 1975, è vetrina internazionale del ciclismo giovanile riservata alla categoria juniores (17-18 anni). In questo quadro, però, emerge un’esigenza ulteriore: rafforzare la squadra”. L’appello arriva direttamente dal direttore generale: “Il Giro della Lunigiana vive del lavoro silenzioso e competente dei volontari – afferma il dg Petacchi -. Quest’anno il calendario è denso e la macchina organizzativa è imponente. Abbiamo coperto tutte le postazioni chiave, ma chi ama il ciclismo e lo sport può aiutarci a fare ancora meglio. Cerchiamo persone motivate per dare una mano nelle staffette, negli allestimenti, nel servizio corsa e nelle attività di supporto; il loro contributo è, semplicemente, indispensabile”.

