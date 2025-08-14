In Piazza San Giorgio e Via Gramsci musica, vinili e vintage

A Sarzana prosegue anche questa sera e domani l’iniziativa “Vinyl, Music & Vintage”, organizzata in collaborazione con Ernyaldisco – promotore dei banchi di vinili e vintage in piazza San Giorgio – e i commercianti di via Gramsci. Tra i partecipanti Kulchur21, Gramsci53, Lorenzelli, I Particolari, Ottica Damiani, Oreficeria De Rinaldis, Ferramenta Filattiera e Mocchi Immobiliare, che hanno curato l’accompagnamento musicale. L’evento, patrocinato dal Comune e sostenuto dal Laboratorio Creativo, punta ad animare le serate della Soffitta fin dall’ingresso del centro storico.

