L’ambasciatore della Repubblica Dominicana in visita alla Spezia: affascinato dai dintorni e dalle Frecce Tricolori

Nei giorni scorsi il nuovo ambasciatore della Repubblica Dominicana, Rafael A. Lantigua Ciriaco, ha fatto tappa alla Spezia, dove venerdì 8 agosto ha tenuto una conferenza alla presenza di numerose associazioni della comunità dominicana locale. Nella giornata di domenica, invece, ha preso parte all’air show delle Frecce Tricolori affiancato dalla consigliera comunale Mirian Rodriguez, e ha avuto modo di salutare le autorità presenti alla manifestazione, come il prefetto Andrea Cantadori e il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com