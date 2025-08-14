Lavagna: crisi cardiologiche (con un morto) e traumi, superlavoro al 118

Macchina dei soccorsi. Una giornata di intenso lavoro per 118 e pronto soccorso di Lavagna. Nelle prime 19 ore della giornata quasi un intervento all’ora per traumi dovuti a incidenti, cadute e oltre un soccorso all’ora per crisi cardiocircolatorie (con una persona deceduta in via Grilli a Borzonasca) e neurologiche. Oltre a tutte le altre patologie tra cui nelle primissime ore del giorno di alcune intossicazioni etiliche a Sestri Levante e Moneglia. A Riva Trigoso una crisi respiratoria non grave, tanto che l’interessato ha rifiutato il ricovero, cui oltre il 118 è stata interessata la Capitaneria di Porto.

Per quanto riguarda gli incidenti, uno degli ultimi con conseguenze del traffico alla vigilia di ferragosto si è verificato alle 17.30 in A-12, tra Rapallo e Recco: una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.

