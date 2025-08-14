Son partiti dall’oratorio di Santa Croce di Monterosso i pellegrini vestiti di bianco, con la tradizionale mantella e cappello per i maschi e i fiori bianchi tra i capelli per le femmine. Si avviano al santuario di Nostra Signora di Soviore cantando il suo inno a ripetizione con le loro voci bianche. “O Madonna che regni dal monte di Soviore, Regina d’amor, Monterosso a te china la fronte, ti dà l’anima, il braccio e il cuor”. Ci sono i monterossini di ieri con i volti segnati dal tempo, i monterossini emigrati con gli occhi pieni di affezione, i monterossini di oggi con nasi un po’ aquilini e pelli più scure. È un rito che si ripete nel rinnovarsi dei tempi. La stessa preparazione dei canti, la stessa devozione. Perché Soviore è Soviore. Un luogo dell’anima, un luogo fondante, un luogo di fede.

Domani la festa solenne con la celebrazione della messa a ogni ora a partire dalle 7. Alle 11, messa solenne presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Alle 16 ci saranno la recita del Rosario e il canto dei Vespri, quindi le due Messe vespertine alle 17 ed alle 18.30. Per tutto il giorno sarà aperto il ristoro e ci saranno le tradizionali bancarelle.

L’articolo Monterosso in cammino verso Soviore: fede, tradizione e volti di un paese proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com