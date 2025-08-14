Per il quarto giorno consecutivo il ministero della Salute ha emanato il bollino rosso per il caldo sabato 16 agosto in Liguria con temperature massime percepite a metà giornata fino a 37 gradi derivanti dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa.

A Ferragosto l’allerta massima per il rischio di ondate di calore nella Regione avrà una temperatura massima percepita fino a 38 gradi.

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) prevede temperature ancora molto elevate fino a sabato, poi un calo graduale da domenica con valori in linea con le medie entro la metà della settimana prossima.

L’articolo Non si scappa: Ferragosto e sabato ancora in compagnia delle ondate di calore. Poi migliorerà proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com