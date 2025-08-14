COMMENTA
Non si scappa: Ferragosto e sabato ancora in compagnia delle ondate di calore. Poi migliorerà

Per il quarto giorno consecutivo il ministero della Salute ha emanato il bollino rosso per il caldo sabato 16 agosto in Liguria con temperature massime percepite a metà giornata fino a 37 gradi derivanti dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa.
A Ferragosto l’allerta massima per il rischio di ondate di calore nella Regione avrà una temperatura massima percepita fino a 38 gradi.
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) prevede temperature ancora molto elevate fino a sabato, poi un calo graduale da domenica con valori in linea con le medie entro la metà della settimana prossima.

