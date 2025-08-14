Nuovi parcheggi in ex aree Piaggio e in via Lunari a Finale, Simonetti: “Pessimo affare per i cittadini”

Finale Ligure. “L’amministrazione Berlangeri ha annunciato con grande enfasi, l’apertura del parcheggio di via Lunari e della Piaggio. Gli assessori hanno realizzato un video autocelebrativo in cui espongono come è stato risolto il problema dei parcheggi. In realtà per i finalesi non c’è molto da festeggiare”. Così Simona Simonetti, consigliere comunale di “Scelgo Finale”.

Secondo Simonetti “il parcheggio Piaggio prevede un costo orario per i finalesi più alto che negli altri stalli a pagamento (1 euro l’ora invece di 0,80 euro) mentre sarà più conveniente per i turisti. Il parcheggio di via Lunari dovrebbe costare 145.000 euro per essere realizzato in un area privata la cui concessione scadrà il 9 giugno 2027. Di fatto questi due parcheggi sono un pessimo affare per i cittadini, in un caso la tariffa è più alta e nell’altro sono stati spesi un sacco di soldi per soli due anni di utilizzo”.

» leggi tutto su www.ivg.it