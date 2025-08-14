Rapallo: l’associazione che aiuta a ritrovare la fede (nuziale)

Da “La Perla del Tigullio Teatro”. (L’associazone ha recentemente collaborato ad una caccia al tesoro dedicata ai bambini a Rapallo. ndr)

L’Associazione Sos Metal Detector Nazionale si distingue per il suo impegno senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, storico-culturali e ambientali. Offre prestazioni volontarie e gratuite di servizi, inclusa la protezione civile, e il suo supporto è fondamentale nella ricerca di oggetti smarriti. Con circa 700 soci dotati di metal detector distribuiti su tutto il territorio nazionale, l’associazione interviene su richiesta di cittadini, enti privati e pubblici.

