Rifondazione a Peracchini: “Il fatto che comparto militare sia stato trainante non significa che non sia lecito e anzi doveroso iniziare a discutere di riconversione verso usi civili”

“In merito all’intervento del sindaco Peracchini sentiamo il dovere di intervenire per chiarire alcune questioni che non possono essere ridotte a una sterile contrapposizione ideologica. Nessuno mette in discussione in modo semplicistico l’importanza della cosiddetta blue economy per il nostro territorio. Sappiamo bene che questo settore può includere attività strategiche e sostenibili come la ricerca oceanografica, la cantieristica civile, la logistica portuale, la tutela ambientale e la produzione di energie rinnovabili. Tuttavia, è innegabile che Seafuture negli ultimi anni ha assunto sempre più i tratti di una fiera del comparto bellico, con una centralità crescente dell’industria militare e della promozione di armamenti”. Si apre così una nota diffusa dalla segreteria provinciale di Rifondazione comunista.

“Il nostro territorio ha una lunga storia di legame con il settore della difesa, ma questo non può e non deve diventare un tabù. Il fatto che il comparto militare sia stato per decenni trainante a livello economico non significa che non sia lecito, e anzi doveroso, iniziare a discutere di riconversione verso usi civili – proseguono da Rifondazione -. Un dibattito serio sulla transizione dell’economia spezzina è possibile e necessario, proprio a partire da esempi concreti: lo smantellamento della Ciminiera Enel dimostra che ciò che per anni è stato considerato intoccabile può essere superato in nome di uno sviluppo diverso, più sostenibile e rispettoso delle persone e dell’ambiente”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com