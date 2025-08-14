Risarcimenti post Morandi e situazione autostrade, botta e risposta tra Rixi e Salis

Genova. Nel giorno della commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, a partire da un’intervista a margine della sindaca Silvia Salis sul tema dei risarcimenti post Morandi che Aspi potrebbe rimodulare per via degli extracosti del tunnel subportuale, è scaturita una polemica tra il viceministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, e la prima cittadina.

Oggi sull’ipotesi di un incontro tra tutti i soggetti firmatari dell’accordo di programma del 2021 sui risarcimenti per Genova in seguito al crollo del Morandi, Salis ha detto: “Il ministro Salvini mi ha garantito che sarebbe stato presente a questo tavolo quindi ci aspettiamo che sia convocato e auspichiamo che sia il più presto possibile” (qui l’intera dichiarazione)

