Sarzana, inaugurata la 37ma edizione della Mostra nazionale dell’antiquariato

Si è aperta ieri sera alla Fortezza Firmafede la XXXVII edizione della storica Mostra nazionale dell’Antiquariato di Sarzana, appuntamento di rilievo nel panorama del commercio antiquario italiano. L’inaugurazione, seguita da un folto pubblico di invitati e appassionati, è stata introdotta dalla sindaca Cristina Ponzanelli insieme a Sergio Camaiora, presidente di Confcommercio La Spezia, Franco Leonide dell’Associazione Sarzana Antiquaria ed Elisabetta Sacconi, curatrice della mostra.

In rappresentanza dei sostenitori sono intervenuti l’avvocatessa Debora Cossu per la Fondazione Carispezia e Giuseppe Menchelli per la Banca della Versilia e della Lunigiana.

“Particolarmente significativa la partecipazione di espositori sarzanesi, che confermano il legame con la città e la fiducia in una manifestazione dalla lunga tradizione – leggiano in una nota post inaugurazione -. A rendere ancora più suggestiva la rassegna è la mostra collaterale nei sotterranei della fortezza, che ospita le opere di dieci artisti contemporanei. All’esterno, due installazioni catturano lo sguardo: la scultura di Sandro del Pistoia sul rivelino e il Cimbello rosso di Giuliano Tomaino. Organizzata da Confcommercio La Spezia e dall’Associazione Sarzana Antiquaria, con il sostegno del Comune di Sarzana, la manifestazione non è soltanto una vetrina per antiquari e collezionisti, ma un vero e proprio omaggio all’arte in tutte le sue forme, capace di offrire al pubblico un’esperienza culturale autentica, profonda e accessibile”.

La mostra sarà visitabile fino al 24 agosto, in orario 18.00-mezzanotte.

Informazioni

Fortezza Firmafede

Piazza Cittadella, Sarzana (SP)

https://www.fortezzafirmafede.it/

https://mostranazionaleantiquariatosarzana.it/

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com