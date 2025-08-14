Seafuture, Marina israeliana declina invito. Rete pace e disarmo e Pci chiedono comunque revoca patrocini istituzionali

A Seafuture 2025 non sarà presente una delegazione della Marina militare di Israele, che ha declinato l’invito. Una notizia diffusa stamani da Il Fatto Quotidiano e confermata in queste ore a CdS.

In merito interviene la Rete spezzina pace e disarmo: “Apprendiamo che la Marina Militare di Israele avrebbe comunicato al ministero della Difesa italiano che non parteciperà al salone navale-militare Seafuture 2025. Nessuna rinuncia, invece, da parte della Delegazione nazionale di Israele che, insieme alla Marina militare, è stata invitata dai promotori di Seafuture a partecipare all’evento in programma dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi all’Arsenale militare marittimo della Spezia – si legge nella nota della Rete -. Non riteniamo sufficiente che venga comunicata, in modo più o meno ufficiale, la non partecipazione della Marina militare di Israele a Seafuture. Ribadiamo pertanto la nostra richiesta alle amministrazioni pubbliche che hanno annunciato il proprio patrocinio a Seafuture 2025: qualora permanga da parte degli organizzatori l’invito alle rappresentanze militari e istituzionali dello Stato di Israele a partecipare a Seafuture chiediamo che venga revocato il patrocino. Lo chiediamo alla Regione Liguria, alle Città della Spezia, Lerici e Sarzana e al Comune di Porto Venere: il loro patrocinio è tuttora annunciato sul sito ufficiale di Seafuture 2025. Lunedì scorso abbiamo inviato una lettera in tal senso al presidente e al consiglio regionali della Regione Liguria, ai sindaci e ai consiglieri comunali della Spezia, di Lerici, Sarzana e Porto Venere”.

“Al momento non ci risulta alcuna comunicazione da parte degli organizzatori di Seafuture 2025, e cioè Italian Blue Growth e la Marina Militare italiana, riguardo all’invito alle rappresentanze militari e istituzionali di Israele a partecipare a Seafuture. Chiediamo pertanto agli organizzatori di Seafuture che la revoca dell’invito a Israele venga comunicata al più presto agli interessati e resa nota pubblicamente con un comunicato ufficiale – concludono dalla Rete spezzina pace e disarmo -. Riteniamo che, in considerazione delle gravi e ripetute violazioni del diritto umanitario e internazionale e dello sterminio sistematico da parte delle forze armate israeliane dopo il 7 ottobre 2023 perpetrato nei confronti della popolazione della Striscia di Gaza e del Territorio palestinese occupato, gli enti pubblici dello Stato italiano non possano in alcun modo sostenere o promuovere eventi pubblici a cui partecipano rappresentatati delle forze armate e dello Stato di Israele. Per questo ribadiamo il nostro invito alle amministrazioni che hanno espresso il patrocinio a Seafuture di riconsiderarlo e a tutte le forze politiche presenti nel consiglio regionale della Liguria, nei consigli comunali della Spezia, di Lerici, Sarzana e Porto Venere a farsi promotrici delle nostre istanze anche richiedendo al più presto un consiglio regionale o comunale straordinario per poter decidere in merito”.

