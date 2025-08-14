Serie D, una Sanremese sfrontata. Moro: “Giocheremo contro tutti allo stesso modo”

L’ex giocatore dell’Empoli e allenatore delle giovanili empolesi Davide Moro è stato scelto per il rilancio della Sanremese. In occasione dell’amichevole contro l’Albingaunia ha parlato dell’identità forte che dovrà avere la sua squadra.

Davide Moro analizza così il 2 a 0 inflitto ai bianconeri, squadra che milita in Prima Categoria: “Abbiamo trovato una squadra chiusa in un campo stretto. La manovra era quindi più lenta ma i ragazzi hanno cercato di non snaturarsi. Non è mai facile attaccare blocchi bassi qualunque sia la categoria“.

