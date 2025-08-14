Sestri: ancora un incendio boschivo, questa volta a Villa Libiola

Dopo la Val Graveglia, dopo il Passo del Bocco, oggi è toccato a Villa Libiola, nel Comune di Sestri Levante. Un incendio di sterpaglie già esteso ad una fascia incolta con rovi di rovi è stato aggredito dai vigili del fuoco di Chiavari con l’aiuto di quattro volontari, prima che potesse aggredire una baracca, un rustico, ma soprattutto estendersi ad una più ampia zona di verde. I danni sono quindi limitati, solo 100 i metri quadrati ridotti in cenere, ma il rischio è stato notevole tenendo conto della siccità, della temperatura e del vento. Presenti e al lavoro i carabinieri forestali di Riva Trigoso per stabilire dove e da chi è stato appiccato il rogo. In arrivo multa da 10.000 euro e denuncia.

