Sestri: “Consulte di frazione, denunciamo accordo Muzio-Conti-Pd”

Dal Gruppo Consiliare Solinas Sindaco

Com’è noto a settembre sono in programma le elezioni per eleggere i rappresentanti delle Consulte di Frazione, organi consultivi che la nostra Amministrazione ha voluto per attivare un canale diretto con il territorio, ascoltare i bisogni dei cittadini e valorizzare il loro contributo alla vita pubblica.

Il regolamento prevede che, come avviene in tutte le elezioni, la Commissione consiliare elettorale valuti le candidature pervenute. La Commissione è chiamata a riunirsi lunedì prossimo, 18 agosto 2025.

» leggi tutto su www.levantenews.it