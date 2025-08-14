Sestri. Muzio su Solinas: “No ai posteggi di cintura in viale Dante? Così tradisce il programma”

Da Claudio Muzio

“Votando contro alla nostra mozione che chiedeva la realizzazione di un posteggio di cintura nell’area degli ex uffici comunali di Viale Dante, la maggioranza consiliare e il sindaco Solinas hanno tradito il programma elettorale. Il nostro intendimento era quello di un impegno del sindaco e del Consiglio Comunale a mantenere di uso pubblico la parte residuale di quell’area e quella che verrà successivamente acquisita in loco. E’ evidente che il voto contrario sottende un qualche obiettivo che non prevede l’utilizzo pubblico dell’area. Su questa possibile ipotesi saremo estremamente vigili e rigorosi”. È quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere comunale di Sestri Levante, capogruppo di “Sestri nel cuore”.

