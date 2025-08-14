Sicurezza, Rapallo approva il progetto per ampliare il sistema di videosorveglianza

Rapallo. La Giunta Comunale di Rapallo ha approvato il progetto esecutivo per la rimodulazione, l’efficientamento e l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza territoriale, per un investimento complessivo di 315.000 euro.
L’intervento, finanziato in parte con un contributo statale di 84.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Interno nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, mira a incrementare la prevenzione e il contrasto di fenomeni di microcriminalità, migliorando il controllo del territorio e la vivibilità urbana.