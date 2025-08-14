Un altro incendio è divampato in serata a Montemarcello Magra. Il rogo ha cominciato a svilupparsi a brevissima distanza da quello che nel pomeriggio ha interessato la stessa zona e dove i Vigili del fuoco proseguono nel monitoraggio. La presenza delle squadre che attendevano l’arrivo del cambio turno ha permesso che il secondo incendio venisse contenuto. Il terreno e la vegetazione secchi e la totale assenza di piogge fanno tenere alta l’attenzione. Su tutta la Liguria, dal 5 luglio scorso, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. In questa fase e fino alla cessazione del decreto è vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali. In tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

L’articolo Un secondo incendio in serata a Montemarcello: la presenza dei Vigili del fuoco evita il peggio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com