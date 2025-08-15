A26 riaperta dopo l’incendio: cronaca di una giornata da incubo sulle autostrade liguri

Genova. È stato riaperto soltanto alle 6.30 di venerdì mattina il tratto di A26 compreso tra l’allacciamento con A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona, chiuso alle 23 di giovedì sera per consentire la bonifica e il ripristino dell’asfalto dopo l‘incendio scoppiato in seguito a un tamponamento tra due camion.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì all’altezza del km 3, e i due mezzi pesanti avevano preso fuoco. Nel giro di poco tempo si era formata una lunghissima coda, e gli automobilisti erano rimasti bloccati sotto il sole per ore in attesa che il tratto riaprisse e tornasse nuovamente percorribile.

