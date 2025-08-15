Auto in fiamme a Campocecina, nessun ferito

Attimi di paura, danni ma fortunatamente nessun ferito nella tarda mattinata di Ferragosto a Campocecina dove un’auto parcheggiata ha preso improvvisamente fuoco coinvolgendo altri due veicoli. L’episodio è avvenuto poco prima di Mezzogiorno nel piazzale di accesso al sentiero che conduce ai prati, affollato in quel momento da persone in cerca di un po’ di sollievo dal caldo della piana. I presenti avrebbero sentito un forte scoppio, dovuto forse all’esplosione dei pneumatici, mentre in pochi minuti si è alzata una densa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Massa-Carrara e Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

