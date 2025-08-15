Bimba rischia di annegare a Fiumaretta: rianimata sul posto e ricoverata al Meyer. In ospedale anche i due fratellini

Tre fratellini, due femmine e un maschio, di 10, 7 e 5 anni, sono stati ricoverati all’Ospedale Meyer di Firenze e al Pronto Soccorso Pediatrico della Spezia dopo aver rischiato di annegare a Fiumaretta. A rendersi conto della situazione critica è stato per primo il padre, che si trovava in acqua con loro.

La famiglia, residente a Modena, aveva scelto Fiumaretta per trascorrere qualche momento di relax. La bambina di 7 anni, in condizioni più serie e poi trasferita al Meyer, ha ricevuto subito le incisive cure di un’infermiera fuori servizio. Tutti i presenti si sono mobilitati per aiutare il padre e i tre bambini che erano in acqua, in quelle vicinanze anche la madre che è rimasta fortunatamente illesa. Sono stati attimi drammatici, ma il tempestivo intervento dei bagnanti e dei soccorritori ha permesso che i bambini fossero tirati fuori dall’acqua in brevissimo tempo.

