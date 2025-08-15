Caldo, dopo tre giorni il bollino torna giallo: sabato possibili temporali e trombe d’aria

Genova. Dopo infiniti giorni da bollino rosso, il caldo sembra iniziare a ritirarsi e il livello di allerta torna basso. Per la giornata di sabato 16 il bollino torna giallo (inizialmente era previsto rosso), così come “gialla” sarà la giornata di domenica.

Ferragosto dovrebbe dunque essere – almeno per un po’ di tempo – l’ultimo giorno da bollino rosso. Sabato 16 le temperature massime saranno di 31 gradi, percepiti 35, domenica 17 di 30 gradi, percepiti 34. Merito del fronte che sta causando instabilità sulla Liguria, e che pur aumentando l’umidità contribuisce ad abbassare le temperature e a provocare le brezze.

» leggi tutto su www.genova24.it