Da Voltri a corso Italia, potenziati i presidi della Polizia Locale per Ferragosto

Genova. Per il lungo weekend di Ferragosto, la Polizia Locale di Genova ha predisposto un rafforzamento straordinario delle attività di controllo sul fronte di sicurezza, viabilità e decoro.

L’incremento dell’afflusso di visitatori e turisti, unito al traffico legato agli spostamenti verso il litorale e ai flussi in entrata e uscita dai varchi portuali, ha reso necessario un potenziamento dei presidi in diversi punti strategici. Saranno intensificati i controlli della circolazione stradale nelle aree limitrofe agli accessi del porto, dove si prevede un notevole aumento del numero di veicoli, soprattutto in concomitanza con le giornate centrali di festa.

